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Спортивный директор "Факела": Любимов по своему уровню судейства не достоин работать в РПЛ

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Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов раскритиковал главного судью матча 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1) Артема Любимова.
Фото: "СЭ"
"Любимов в принципе по своему уровню судейства не достоин работать в РПЛ", - приводит слова Котова "СЭ".

Матч 24-го тура РПЛ, в котором "Факел" принимал на своем поле "Ростов", состоялся сегодня, 14 апреля. Игра прошла в Воронеже и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победный мяч на 83-й минуте на свой счет записал нападающий ростовчан Роналдо.

Благодаря этой победе "Ростов" набрал 34 очка и поднялся на 8=ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Факел" с 26 баллами располагается на 11-м месте. От зоны стыковых матчей воронежцев теперь отделяет всего три очка.

Котов Факел Артем Любимов Ростов
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