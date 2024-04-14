"Любимов в принципе по своему уровню судейства не достоин работать в РПЛ", - приводит слова Котова "СЭ".
Матч 24-го тура РПЛ, в котором "Факел" принимал на своем поле "Ростов", состоялся сегодня, 14 апреля. Игра прошла в Воронеже и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победный мяч на 83-й минуте на свой счет записал нападающий ростовчан Роналдо.
Благодаря этой победе "Ростов" набрал 34 очка и поднялся на 8=ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Факел" с 26 баллами располагается на 11-м месте. От зоны стыковых матчей воронежцев теперь отделяет всего три очка.
Спортивный директор "Факела": Любимов по своему уровню судейства не достоин работать в РПЛ
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов раскритиковал главного судью матча 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1) Артема Любимова.
Фото: "СЭ"