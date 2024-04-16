- Не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Но однозначно будут новые футболисты на поле, которые не играли в последнем матче в Сочи. Надеюсь, что Джикия выйдет как капитан, как лидер команды. Не знаю, в какой он находится форме, но всё равно жду его. Это тот человек, который будет за счёт своих бойцовских качеств команду вести вперёд. И надеюсь, что "Спартак" проявит все эти качества, которые помогут достичь нужного результата, - передаёт слова Кечинова "Чемпионат".
17 апреля на петербургской "Газпром Арене" состоится ответный матч полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между местным "Зенитом" и московским "Спартаком". Первая игра в Москве завершилась волевой победой петербуржцев со счётом 2:1.
Ранее стало известно, что руководством красно-белых уволило 35-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, который руководил командой с июня 2022 года. В матче с "Зенитом" исполнять обязанности наставника "Спартака" будет экс-помощник Абаскаля боснийский тренер Владимир Слишкович.
30-летний центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне утратил статус игрока основного состава. С начала сезона на его счету 10 матчей за клуб во всех турнирах без результативных действий. 10 марта 2024 года Джикия провёл свой единственный матч в весенней части, выйдя на 21 минуту в матче 20 тура РПЛ с "Факелом" (0:2), в предыдущий паз он выходил на поле в национальном чемпионате 2 сентября 2023 года.
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Кечинов: надеюсь, что в матче "Спартака" с "Зенитом" Джикия выйдет как капитан и лидер команды
Экс-нападающий московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским "Зенитом".
Фото: РПЛ