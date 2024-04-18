- Моменты за всю игру в принципе были только у "Зенита". Вратарь "Спартака" выглядел очень убедительно, спас несколько эпизодов. Абаскаля нет всего три дня в команде, а уже про раскрепощённость говорят. В атаке с "Зенитом" ничего не могли создать. Рано ещё что-то говорить. Промес - знаковая фигура, и он образовывал атаку команды. Когда его нет, есть определённые проблемы. "Спартаку" надо доиграть сезон и комплектовать линию атаки, - передаёт слова Ледяхова "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" 17 апреля сыграли вничью со счётом 0:0 на "Газпром Арене" в рамках ответной встречи 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Сине-бело-голубые нанесли 14 ударов по воротам соперника (8 в створ), красно-белые - 2 удара (1 в створ). Ранее первый матч противостояния выиграл "Зенит" со счётом 2:1.
Петербуржцы одержали победу по сумме двух встреч и вышли в финал Пути РПЛ, где сыграют с московским ЦСКА. "Спартак" продолжит борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), где его соперником станет "Динамо".
Ледяхов: моменты за всю игру были только у "Зенита". "Спартак" не мог ничего создать в атаке, её образовывал Промес
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал итоги ответного матча с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России (0:0).
Фото: Sportbox