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Чернов: не хочу обидеть Дуарте, но думаю, что чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ

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Защитник “Спартака” Никита Чернов поделился мыслями о прогрессе своего партнера по команде Алекса Дуарте.
Фото: "Матч ТВ"
– Дуарте уже привык к нашему чемпионату и скоростям. Не хочу обидеть Алекса, но думаю, что чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ. Сейчас Дуарте спрогрессировал.

24-летний парагвайский защитник Алекс Дуарте стал футболистом московского “Спартака” январе 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алекса в 3.50 млн евро. В нынешнем сезоне Дуарте в общей сложности принял участие в 27 матчах красно-белых, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24

Спартак Никита Чернов Дуарте
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