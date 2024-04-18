– Дуарте уже привык к нашему чемпионату и скоростям. Не хочу обидеть Алекса, но думаю, что чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ. Сейчас Дуарте спрогрессировал.
24-летний парагвайский защитник Алекс Дуарте стал футболистом московского “Спартака” январе 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алекса в 3.50 млн евро. В нынешнем сезоне Дуарте в общей сложности принял участие в 27 матчах красно-белых, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: Sport24
Чернов: не хочу обидеть Дуарте, но думаю, что чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ
Защитник “Спартака” Никита Чернов поделился мыслями о прогрессе своего партнера по команде Алекса Дуарте.
Фото: "Матч ТВ"