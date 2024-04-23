- Мы все надеемся на то, что будут достигнуты определённые результаты, которые руководство клуба поставило в задачу тренерскому штабу. Это, во-первых, место в тройке чемпионата. Во-вторых, выход в финал Кубка России и победа в нём, - передают слова Гафина "Известия".
Московское "Динамо" занимает третью строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 41 очков 24 сыгранных матчах. Бело-голубые на 9 очков отстают от лидирующего "Зенита" и на 3 очка опережают идущих четвёртым и пятым "Спартак" и "Локомотив".
В Кубке России команда Марцела Лички пробилась во второй этап 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где сыграет на своём поле со "Спартаком".
Гафин: надеемся на достижение результатов, которые руководство "Динамо" поставило в задачу тренерскому штабу Лички
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о задачах, поставленных перед тренерским штабом Марцела Лички.
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