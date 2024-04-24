- Слишкович избрал правильную стратегию на матч. Он заставил футболистов активно прессинговать даже на чужой половине поля. Тактика с тремя центральными хорошо сработала с "Зенитом", ничего нового придумывать и. о. главного тренера не пришлось. С ростовчанами в этом плане было играть даже легче. Владимир также выставил правильный состав, оставив Соболева на скамейке запасных. В таких встречах он выпадает, - передаёт слова Бубнова Sportbox.
Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" завершился победой гостей со счётом 5:1. Первый тайм закончился вничью 1:1 при статистическом преимуществе хозяев поля, ключевые второй и третий голы красно-белые забили во втором тайме вследствие ошибки голкипера дончан Сергея Песьякова в передаче и с пенальти за попадание мяча в руку защитника Максима Осипенко.
Игра с "Ростовом" стала первой самостоятельной в РПЛ для и.о. главного тренера "Спартака" Владимира Слишковича после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.
Бубнов: в матче "Ростов" - "Спартак" Слишкович правильно оставил на скамейке Соболева. В таких встречах он выпадает
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал действия и.о. главного тренера "Спартака" Владимира Слишковича в матче 25 тура РПЛ с "Ростовом" (5:1).
Фото: Sportbox