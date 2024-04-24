Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
16:00
ДинамоНе начат
Нижний Новгород
18:15
ЛокомотивНе начат
Краснодар
20:30
БалтикаНе начат
Зенит
20:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
РодинаЗавершен
Тюмень
16:00
ЧерноморецНе начат
Волгарь
17:00
ТорпедоНе начат
Алания
17:00
КубаньНе начат
Акрон
17:30
ЛенинградецНе начат
Сокол
18:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
Химки
19:00
КАМАЗНе начат
Динамо Мх
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
21:45
БорнмутНе начат
Кристал Пэлас
22:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Эвертон
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
20:00
ПСЖНе начат
Монако
20:00
ЛилльНе начат
Марсель
22:00
НиццаНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
22:00
ФиорентинаНе начат

Бубнов: в матче "Ростов" - "Спартак" Слишкович правильно оставил на скамейке Соболева. В таких встречах он выпадает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал действия и.о. главного тренера "Спартака" Владимира Слишковича в матче 25 тура РПЛ с "Ростовом" (5:1).
Фото: Sportbox
- Слишкович избрал правильную стратегию на матч. Он заставил футболистов активно прессинговать даже на чужой половине поля. Тактика с тремя центральными хорошо сработала с "Зенитом", ничего нового придумывать и. о. главного тренера не пришлось. С ростовчанами в этом плане было играть даже легче. Владимир также выставил правильный состав, оставив Соболева на скамейке запасных. В таких встречах он выпадает, - передаёт слова Бубнова Sportbox.

Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" завершился победой гостей со счётом 5:1. Первый тайм закончился вничью 1:1 при статистическом преимуществе хозяев поля, ключевые второй и третий голы красно-белые забили во втором тайме вследствие ошибки голкипера дончан Сергея Песьякова в передаче и с пенальти за попадание мяча в руку защитника Максима Осипенко.

Игра с "Ростовом" стала первой самостоятельной в РПЛ для и.о. главного тренера "Спартака" Владимира Слишковича после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

Спартак Ростов Владимир Слишкович Александр Соболев Александр Бубнов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится