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Непомнящий: Файзуллаева ждет более светлое игровое будущее, чем у Дзагоева. Аббос больше заряжен на успех

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Российский тренер Валерий Непомнящий сравнил игру экс-армейца Алана Дзагоева и нынешнего хавбека "армейцев" Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ЦСКА
"Нет, они по манере игры сильно отличаются. Дзагоев был хитрющим из хитрющих! Файзуллаев играет на других скоростях. Считаю, Аббос больше заряжен на успех, на развитие карьеры. Мне во всяком случае так кажется. Думаю, его ждет более светлое игровое будущее, чем у Алана. Файзуллаев ярче раскроется", - сказал Непомнящий.

Алан Дзагоев большую часть карьеры провел в ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, пять раз выигрывал серебряные медали и один раз - бронзу. Также дагестанец завоевал с "армейцами" четыре Кубка России. Аббосбек Файзуллаев пришел в армейский клуб перед началом текущего чемпионата из узбекского клуба "Пахтакор". В текущем сезоне Файзуллаев принял участие в 18 играх, в которых забил три гола и отметился пятью ассистами. Своей игрой узбекский хавбек привлек внимание испанской прессы, издание AS отметило его умение отбирать мячи у соперника.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Аббосбек Файзуллаев Валерий Непомнящий Алан Дзагоев
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