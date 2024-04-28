"Мне не в чем упрекнуть ребят. Они отдали себя, мы были инициативны. "Спартак" создавал моменты из ничего. Нужно смотреть трактовки. Наступ в штрафной площади - такой пенальти поставили в Нижнем Новгороде. Разные трактовки одних эпизодов", - заявил Галактионов.
Московский "Локомотив" уступил "Спартаку" в столичном дерби в рамках 26-го тура Премьер-лиги. Голами в составе "железнодорожников" отметились форварды Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели. В ответ подопечные Галактионова получили три забитых мяча, победный из которых - на счету защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
"Локомотив" остался с 41-м очком в сезоне и позволил московскому "Спартаку" обойти себя в турнирной таблице. На счету "красно-белых" теперь 42 очка. "Спартак" и "Локомотив" занимают, соответственно 4-е и 5-е место в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Локомотива" Галактионов: мне не в чем упрекнуть ребят. "Спартак" создавал моменты из ничего
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился эмоциями после поражения от "Спартака" в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"