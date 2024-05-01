- Поражения от "Рубина" и сейчас от "Динамо" не случайны. При этом не могу сказать, что "Зенит" играет спустя рукава. Просто элементы игры, которые отработаны очень хорошо, - например, игра флангами - вообще не работали в этот раз. И уже есть ощущение, что "Зенит" может упустить титул, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга потерпел два поражения подряд в Российской премьер-лиге. Вслед за домашним поражением от казанского "Рубина" (0:2) в рамках перенесённого 21 тура чемпионата России сине-бело-голубые проиграли на выезде московскому "Динамо" со счётом 0:1 в матче 26 тура.
Команда Сергея Семака по-прежнему находится во главе турнирной таблицы с 50 очками в 26 матчах, опережая имеющий такое же количество очков "Краснодар" только по результатам личных встреч. Третье место занимает "Динамо", набравшее в 26 матчах 47 очков.
Шалимов: уже есть ощущение, что "Зенит" может упустить титул. Поражения от "Рубина" и "Динамо" не случайны
Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал текущую ситуацию в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"