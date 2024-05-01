Судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о возможной экстрадиции 32-летнего голландского вингера московского "Спартака" Квинси Промеса из Объединённых Арабских Эмиратов в Нидерланды, может пройти в режиме онлайн, сообщают СМИ.
По данным источника, правительственные организации Дубая получили указание 2 и 3 мая работать в удалённом режиме в связи с прогнозом на сильные дожди с грозами, которые должны начаться вечером 1 мая. При этом заседание по делу Промеса, как ожидается, пройдёт 2 мая.
Напомним, голландский вингер "Спартака" Квинси Промес не смог вернуться с командой в Россию после зимних межсезонных сборов в ОАЭ из-за оставления места ДТП в Дубае, футболист был задержан в аэропорту и помещён под арест. При этом существует риск экстрадиции Промеса в Нидерланды, где он приговорён к 7,5 года лишения свободы по обвинениям в нападении на своего кузена с применением холодного оружия и в организации контрабанды крупной партии запрещённых веществ.
Источник: РИА Новости
Судебное заседание по делу об экстрадиции Промеса может пройти онлайн
По информации СМИ, первое слушание по делу о возможной экстрадиции вингера "Спартака" Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды состоится в удалённом формате.
Фото: ФК "Спартак"