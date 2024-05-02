- Ребята, которые мало играли, вышли и сделали дело! Тот же Селихов: сколько он не играл, а потащил выход один на один от Смолова. Маслов вышел вместо Бабича и не испортил. Ребята показывают, что они все на хорошем уровне. Обойма и костяк у "Спартака" есть. Они могут биться за первое-второе место спокойно, - цитирует Ещенко "Чемпионат".
Матч второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Динамо" - "Спартак" завершился победой красно-белых со счётом 2:0. Голкипер Александр Селихов провёл на поле весь матч и не пропустил ни одного гола, отразив 5 ударов в створ своих ворот. Центральный защитник Павел Маслов на 11-й минуте игры выше на замену вместо получившего повреждение сербского центрбека Срджана Бабича.
Ещенко: обойма и костяк у "Спартака" есть. Могут биться за первое-второе место спокойно
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал игру резервных футболистов красно-белых в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с московским "Динамо" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"