"Думаю, "Зенит" в этом сезоне опять станет чемпионом — три оставшиеся матчи выиграют, а "Динамо" оступится в Калининграде, как и "Краснодар" против "Спартака". Поэтому сине-бело-голубые в очередной раз выиграют РПЛ, но в этот раз c нервотрепкой, а не как в прошлых сезонах. Команда Семака играет не ахти, она начала проигрывать и играть вничью с середняками", - высказался Дьяков.
За три тура до конца чемпионата на чемпионский титул претендуют "Зенит", "Краснодар" и "Динамо", занимающее соответственно первое, второе и третье места. Петербуржцы лидируют с небольшим перевесом, разница между "бело-голубыми" и "быками" составляет всего один балл – 51 балл у коллектива из Санкт-Петербурга и по 50 очков у конкурентов.
"Зенит" в последних трех играх встретится с ЦСКА, грозненским "Ахматом" и "Ростовом". "Динамо" и "Краснодар" сыграют между собой в заключительном 30-м туре, до этого динамовцы проведут матчи с "Балтикой" и "Крыльями Советов", а "быков" ждут две гостевые встречи со "Спартаком" и "Сочи".
Источник: "РБ Спорт"
Дьяков: "Динамо" и "Краснодар" оступятся, "Зенит" выиграет РПЛ, но в этот раз c нервотрепкой
Бывший игрок "Динамо" Виталий Дьяков поделился прогнозом, кто станет чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"