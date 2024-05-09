"Для "Локомотива" четвертое место - это хороший результат. Команда на ходу, мне нравится игра в атаке. Пиняев, Глушенков и Миранчук делают все. Галактионов идет верным путем. Есть куда двигаться, но все в руках руководства. На сегодняшний день он справляется со своей работой", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
Московский "Локомотив" одолел "Ростов" (1:0) в матче 27-го тура Премьер-лиги. Единственный мяч в игре записал на свой счет полузащитник Антон Миранчук. Эта победа позволила "железнодорожникам" подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице. За три тура до конца чемпионата в активе подопечных Михаила Галактионова 44 очка.
В следующем туре "Локомотив" встретится с "Оренбургом". Игра пройдет на "Газовик-арене" 12-го мая. Также, на финише сезона "железнодорожники" сыграют с "Факелом" и "Балтикой".
Игнатьев: мне нравится игра "Локомотива" в атаке. Галактионов справляется со своей работой
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил выступления "Локомотива" в весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"