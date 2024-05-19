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Агент Джикии: Георгий почти подписал контракт с одним из московских клубов

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Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии заявил, что игрок почти подписал контракт с другим московским клубом, название которого пока держится в секрете.
Фото: ФК "Спартак"
"Контракт Георгия с другим клубом подписан? Практически. Российский клуб? Да. Москва. "Локомотив"? Возможно. Идет работа, обсуждение. Как только мы узнали о решении "Спартака", мы активизировались. Это интересно и перспективно. Но, возможны и другие варианты. Принимать решение будет Георгий", - сказал Шпинев.

Ранее в "Спартаке" заявили, что не будут продлевать контракт с Геогрием Джикией после окончания сезона, трудовое соглашение с защитником истекает этим маем. Как признался Вадим Шпинев, для него эта новость была неожиданной. Джикия перешел в стан "красно-белых" в 2106 году, за "Спартак" сыграл 214 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал 11 голевых передач. В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в 11 играх. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Георгий Джикия Спартак
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