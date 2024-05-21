"Аббосбек Файзуллаев - открытие сезона в РПЛ. Парень очень ярко ворвался в наш чемпионат и закрыл проблемы ЦСКА в атакующей линии. Если бы Аббос так быстро не адаптировался и не заиграл на высоком уровне, сезон для армейцев мог бы сложиться гораздо хуже", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Аббосбек Файзуллаев перешёл в московский ЦСКА из узбекистанского "Пахтакора" в августе 2023 года за 500 тысяч евро. В текущем сезоне нападающий провёл 31 матч за "армейцев" и отметился пятью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в пять миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 45 очков. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "армейцы" на своём поле примут екатеринбургский "Урал".
Александр Мостовой назвал Аббосбека Файзуллаева открытием сезоне в текущем сезоне РПЛ
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: ПФК ЦСКА