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Дюков: “Акрон” заслужил выйти в РПЛ

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о выходе “Акрона” в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Акрон"
— Я считаю, что “Акрон” заслужил выйти в РПЛ. Они очень много делали для развития футбола: занимались не только первой командой, но и развитием детско-юношеского футбола. Я считаю, что это положительный сигнал для всех.

Напомним, по итогам минувшего сезона Первой лиги “Акрон” записал на свой счет 59 очков. Команда из Тольятти заняла третье место в турнирной таблице. Таким образом, она сумела пробиться в стыки за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. В переходных матчах “Акрон” встретился с екатеринбургским “Уралом”. По сумме двух встреч тольяттинский клуб вышел в РПЛ.

Источник: “Чемпионат”

Александр Дюков Акрон РФС
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