— Я считаю, что “Акрон” заслужил выйти в РПЛ. Они очень много делали для развития футбола: занимались не только первой командой, но и развитием детско-юношеского футбола. Я считаю, что это положительный сигнал для всех.
Напомним, по итогам минувшего сезона Первой лиги “Акрон” записал на свой счет 59 очков. Команда из Тольятти заняла третье место в турнирной таблице. Таким образом, она сумела пробиться в стыки за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. В переходных матчах “Акрон” встретился с екатеринбургским “Уралом”. По сумме двух встреч тольяттинский клуб вышел в РПЛ.
Источник: “Чемпионат”
Дюков: “Акрон” заслужил выйти в РПЛ
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о выходе “Акрона” в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Акрон"