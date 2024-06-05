"Странно, что мы вдруг "ударились" в приглашение тренеров из Сербии. Ведь и в ЦСКА пришел Николич, который когда-то работал в "Локомотиве". Уже в три горла поют песни, что он спаситель — клуба. Я так не думаю. Для меня сама по себе ситуация — странная. Слишком много сербов для одной страны. Тем более такой большой", - сказал Овчинников.
Клубы Российской Премьер-Лиги в последнее время стали чаще приглашать сербских тренеров. Со следующего сезона новыми главными тренерами "Спартака" и ЦСКА станут Деян Станкович и Марко Николич. До недавнего времени в "Краснодаре" работал серб Владимир Ивич, после увольнения Сергея Юрана из "Пари НН" на тренерский мостик поднялся сербский специалист Саша Илич.
Отметим, что Марко Николич ранее уже работал в России, возглавляя московский "Локомотив" в сезоне 2020/21. Деян Станкович, в прошлом именитый футболист и легенда миланского "Интера" успешно тренировал венгерский "Ференцварош" и свой родной клуб "Цревна Звезда", с обе команды он доводил до первых мест в национальных чемпионатах.
Источник: "РБ Спорт"
Овчинников: странно, что мы вдруг "ударились" в приглашение тренеров из Сербии
Российский тренер Валерий Овчинников высказался не тему приглашения в российский чемпионат сербских специалистов.
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