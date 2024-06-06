"Галактионову повезло, что "Локомотив" продлил с ним контракт на два года. Я считаю, что "Локомотив" должен был искать другого тренера. У команды пока не видно прогресса при Галактионове. Мне кажется, что для Галактионова потолок — середина турнирной таблицы", - сказала Смородская.
В завершившемся сезоне "Локомотив" занял четвертое место в Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка и отстав от чемпиона петербуржского "Зенита" на четыре балла. По мнению Смородской, четвертая позиция стала возможной для Галактионов из-за спада общего уровня в чемпионате. "Глядишь и "Локомотив" до третьего места доберётся. Жалко, как-то, грустно", - добавила она.
Московский "Локомотив" продлил соглашение с Михаилом Галактионовым до сезона 2025/26. Тренер возглавил команду в ноябре 2022 года, до этого работал в молодежной сборной России и в "Пари НН".
Источник: "Чемпионат"
Смородская: Галактионову повезло, что "Локомотив" продлил с ним контракт. Для него потолок - середина таблицы
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о решении руководства "железнодорожников" продлить контракт с Михаилом Галактионовым.
Фото: РИА Новости