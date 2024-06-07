Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Чехия
18:30
МальтаНе начат
Армения
19:00
КазахстанНе начат
Беларусь
20:00
РоссияНе начат
Албания
20:00
АзербайджанНе начат
Румыния
21:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат
Польша
21:45
УкраинаНе начат
Шотландия
21:45
ФинляндияНе начат
Англия
21:45
ИсландияНе начат

Силкин: в "Динамо" и так проблемы с обороной, зачем ещё и Джикия? Он накосячил и в "Спартаке", и в сборной России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном подписании бело-голубыми контракта с экс-защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Фото: РПЛ
- Укрепит ли оборону "Динамо" Джикия? Нет. Тем более с политической точки зрения брать в "Динамо" игрока "Спартака"... Не знаю. Ему давали шансы в прошлом сезоне в клубе и сборной, а он накосячил везде. Защитник должен отличаться своей надёжностью. В "Динамо" и так проблемы с обороной, зачем клубу еще и Джикия? Плюс, как его примут болельщики? - передаёт слова Силкина Metaratings.ru.

30-летний центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по завершении сезона-2023/2024, футболист выступал за красно-белых с января 2017 года и в последние гды был капитаном команды.

В прошедшем сезоне на счету Георгия 12 сыгранных матчей за "Спартак" во всех турнирах без результативных действий, а также 1 матч за сборную России - товарищеская игра на нейтральном поле со сборной Кении (2:2).

Ранее появилась информация, что Джикия договорился о заключении контракта с одним из московских клубов.

Динамо Спартак Сборная России Георгий Джикия Сергей Силкин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится