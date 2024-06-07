- Укрепит ли оборону "Динамо" Джикия? Нет. Тем более с политической точки зрения брать в "Динамо" игрока "Спартака"... Не знаю. Ему давали шансы в прошлом сезоне в клубе и сборной, а он накосячил везде. Защитник должен отличаться своей надёжностью. В "Динамо" и так проблемы с обороной, зачем клубу еще и Джикия? Плюс, как его примут болельщики? - передаёт слова Силкина Metaratings.ru.
30-летний центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по завершении сезона-2023/2024, футболист выступал за красно-белых с января 2017 года и в последние гды был капитаном команды.
В прошедшем сезоне на счету Георгия 12 сыгранных матчей за "Спартак" во всех турнирах без результативных действий, а также 1 матч за сборную России - товарищеская игра на нейтральном поле со сборной Кении (2:2).
Ранее появилась информация, что Джикия договорился о заключении контракта с одним из московских клубов.
Силкин: в "Динамо" и так проблемы с обороной, зачем ещё и Джикия? Он накосячил и в "Спартаке", и в сборной России
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном подписании бело-голубыми контракта с экс-защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Фото: РПЛ