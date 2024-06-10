"Алименты и задолженности не погашены. В настоящий момент мы обратились в "ПСЖ" с соответствующими заявлениями, также семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Да, мы обратились прямо в клуб, но существо запросов не могу раскрыть. Пока не было ответа от "ПСЖ", только сегодня обратились", - цитирует Шилова "ТАСС".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов задолжал своей бывшей супруге 60 миллионов рублей по алиментов - сообщалось, что вратарю могут заблокировать выезд за пределы Российской Федерации. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что французский "ПСЖ" в летнее трансферное окно оформит переход Сафонова за 20 миллионов евро.
В завершившемся сезоне Матвей Сафонов провёл за "Краснодар" 30 матчей, пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в 20 миллионов евро, контракт игрока с "быками" рассчитан до января 2029 года.
Бывшая жена Матвея Сафонова обратилась в "ПСЖ", чтобы добиться от голкипера выплаты алиментов
Максим Шилов, юрист бывшей жены голкипера Матвея Сафонова, сообщил, что экс-супруга игрока "Краснодара" обратилась в "ПСЖ", чтобы добиться выплаты алиментов.
Фото: ФК "Краснодар"