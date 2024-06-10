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Мостовой: допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один клуб. Мне будет обидно

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Бывший игрок "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу своих перспектив на тренерском поприще.
Фото: РИА Новости
"Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб. Естественно мне будет обидно. Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе, в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе", - сказал Мостовой.

С 2023 года Александр Мостовой начал обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Во время своей профессиональной карьеры нападающий играл за московский "Спартак", испанскую "Сельту" и "Алавес", выступал во Франции за "Кан" и "Страсбург", а также поиграл за "Бенфику". Мостовой завершил карьеру в 2005 году.

Экс-футболист часто критикует руководство "Спартака" за подбор главных тренеров. Порция критики досталась и испанцу Гильермо Абаскалю, которого уволили в апреле. Со следующего сезона на тренерский мостик красно-белых взойдет Деян Станкович, победитель Лиги чемпионов с миланским "Интером". Мостовой положительно отозвался об этом назначении так, как Станкович играл в футбол на высоком уровне.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Александр Мостовой
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