Бывший футболист посетовал на то, что, имея имя в футболе, он так и не работал в никакой должности в российском футболе, и даже предположил, что может покончить с тренерской карьерой так и не начав. Как отметил Мостовой, не он один испытывает трудности в поиске работы.
"Но таких, как я, много. Тех, кто играл на высочайшем уровне, а сейчас нигде. Такие люди, как Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги", - заявил Мостовой.
Экс-футболист с 2023 года начал обучаться в академии Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии. Во время игровой карьеры Мостовой играл за московский "Спартака", "Алавес" и "Сельту", "Бенфику", а также за французские "Кан" и "Страсбург".
Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял "красно-белых" с 2022 по 2024 год. В апреле руководство "Спартака" решило отравить испанца в отставку после ряда неудачных игр. Вместо него назначили Владимира Слишковича, при котором команда ни разу не проиграла в РПЛ, спартаковцы заняли пятое место, набрав 50 очков. Со следующего сезона новым главным тренером московского клуба будет Деян Станкович. Мостовой на данном этапе положительно высказался о назначении серба, потому что он играл в футбол. Отметим, что Станковича внесли в зал славы миланского "Интера", с клубом сербский футболист завоевал кубок Лиги чемпионов.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Мостовой: такие люди, как Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой пожаловался на трудности с поиском работы в футболе из-за иностранным тренеров.
Фото: РИА Новости