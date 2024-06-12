"Это большой профи. Компетенций для следующего шага хватает. Как личность каждый тренер своеобразен - важно подстроиться друг под друга, обеспечить условия для реализации. Если ему это когда-нибудь устроят, допустим, в ЦСКА - все будет хорошо", - сказал Маргарян.
Сергей Игнашевич был главным тренером калининградской "Балтики" с октября 2021 по июнь 2024 год. В прошедшем сезоне он привел команду в суперфинал Кубка России, где калининградцы проиграли "Зениту" (1:2). В чемпионате России клуб занял 15-е место с 26-ю набранными очками и вылетел в Первую лигу. В июне Игнашевич заявил о своем уходе из клуба. По информации СМИ, 44-летний специалист может возглавить подмосковные "Химки", но на это место также претендует бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович.
Источник: Sport24
Спортивный директор "Балтики" Маргарян: Игнашевич большой профи. Компетенций для следующего шага хватает
Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян оценил перспективы тренера Сергея Игнашевича.
Фото: ФК "Балтика"