"Мне ставят в пример того же Моуринью - дескать, сам в футбол не играл, но сколько выиграл как тренер. Я отвечаю: во-первых, Моуринью такой один. Во-вторых, никогда я не поставлю Моуринью выше Анчелотти, Дешама и Гвардиолы. Игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей", - высказался Мостовой.
Жозе Моуриньо является одним из самых титулованных специалистов в мире, он не добился успехов в профессиональном футболе, но сыскал славу в качестве тренера. В начале тренерской карьеры он работал переводчиком у английского тренера Бобби Робсона в лиссабонском "Спортинге", а потом с тем же тренером работал в "Барселоне", но уже в качестве ассистента. С "Порто" Жозе выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2003/04, в первый свой приход в "Челси" Жозе взял два чемпионских титула Английской Премьер-Лиги, вместе с миланским "Интером" повторил победный путь в Лиге чемпионов. Дальше в карьере португальца были мадридский "Реал", снова "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", итальянская "Рома". Недавно стало известно о том, что 61-летний Жозе Моуриньо стал главным тренером "Фенербахче".
Источник: "Спорт-Эксперсс"
Мостовой: игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей
Бывший игрок "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о тренерах, которые ни разу не играли в футбол.
Фото: РИА Новости