"Помазун уже несколько лет катается по арендам, поэтому какой-то конкретной потерей его уход назвать нельзя будет. Но парень перспективный, конечно. Впрочем, а куда ему сейчас в ЦСКА? Там Акинфеев и Тороп. Сидеть на скамейке ему сейчас точно нельзя. Если есть хорошее предложение, то Помазуну нужно дать свободу, парень это заслужил своей игрой в "Урале", - цитирует Пономарёва "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что голкипер московского ЦСКА Илья Помазун может перейти в казанский "Рубин". Сегодня, 15-го мая, основной голкипер казанцев Юрий Дюпин перешёл в "Краснодар", а в команду Рашида Рахимова направился голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин.
В завершившемся сезоне Илья Помазун выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды - голкипер провёл во всех турнирах 34 матча, пропустил 50 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. По итогам сезона "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а затем уступил в стыковых матчах "Акрону" (2:3 - общ.) и вылетел в Первую лигу.
Пономарев: Помазуну нужно дать свободу, парень это заслужил своей игрой в "Урале"
Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о голкипере ЦСКА Илье Помазуне.
Фото: ФК "Урал"