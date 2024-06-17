По информации источника, Итало и Гильерме Шеттине вскоре могут покинуть "Урал", так как клубу необходимо сократить количество иностранцев в составе.
В завершившемся сезоне Гильерме Шеттине провёл за екатеринбургский "Урал" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. На счету Итало 33 встречи в составе екатеринбургского клуба и две голевые передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и уступил "Акрону" в стыковых матчах с общим счётом 2:3 - екатеринбургский клуб вылетел в Первую лигу, а Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера.
Источник: телеграм-канал журналиста Дона Алейшо.
Источник: Итало и Шеттине покинут "Урал"
Нападающий Гильерме Шеттине и защитник Итало покинут екатеринбургский "Урал".
Фото: ФК "Урал"