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Источник: Итало и Шеттине покинут "Урал"

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Нападающий Гильерме Шеттине и защитник Итало покинут екатеринбургский "Урал".
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, Итало и Гильерме Шеттине вскоре могут покинуть "Урал", так как клубу необходимо сократить количество иностранцев в составе.

В завершившемся сезоне Гильерме Шеттине провёл за екатеринбургский "Урал" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. На счету Итало 33 встречи в составе екатеринбургского клуба и две голевые передачи.

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и уступил "Акрону" в стыковых матчах с общим счётом 2:3 - екатеринбургский клуб вылетел в Первую лигу, а Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера.

Источник: телеграм-канал журналиста Дона Алейшо.

Урал Итало
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