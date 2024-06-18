У 33-летнего форварда закончился контракт с "армейцами", и он перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента. Новое соглашение рассчитано на два года.
Сегодня, 18 июня в ЦСКА объявили об уходе Заболотного, в составе московской команды он выступал с июля 2021 года и за это время забил 22 гола.
"Химки" по итогам сезона 2023/24 поднялись из Первой лиги в РПЛ и сейчас работают на трансферном рынке для усиления команды.
Источник: Metaratings
Metaratings: Заболотный перешел в подмосковные "Химки"
Нападающий Антон Заболотный перешел из ЦСКА в подмосковные "Химки".
Фото: ЦСКА