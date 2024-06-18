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Metaratings: Заболотный перешел в подмосковные "Химки"

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Нападающий Антон Заболотный перешел из ЦСКА в подмосковные "Химки".
Фото: ЦСКА
У 33-летнего форварда закончился контракт с "армейцами", и он перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента. Новое соглашение рассчитано на два года.

Сегодня, 18 июня в ЦСКА объявили об уходе Заболотного, в составе московской команды он выступал с июля 2021 года и за это время забил 22 гола.

"Химки" по итогам сезона 2023/24 поднялись из Первой лиги в РПЛ и сейчас работают на трансферном рынке для усиления команды.

Источник: Metaratings

Антон Заболотный ЦСКА Химки Российские трансферы
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