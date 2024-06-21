"Переговоры? Если что-то будет, то это будет очень дорого. Потому что это не продление игрока, а покупка. У нас есть определенные пожелания и условия. Поговорим с клубом, доведем их позицию до игрока., а дальше будем решать", - цитирует Шпинева "СЭ".
Контракт полузащитника сборной России Антона Миранчука с "Локомотивом" истекает летом текущего года. Ранее сообщалось, что "железнодорожники" предложили своему воспитаннику продление контракта с понижением заработной платы, но получили отказ.
По данным СМИ, в подписании Миранчука в качестве свободного агента заинтересованы греческий ПАОК и санкт-петербургский "Зенит". Сам игрок, однако, еще может рассмотреть вариант с продолжением карьеры в "Локомотиве".
Агент Миранчука - о переговорах с "Локомотивом": это будет очень дорого, потому что это не продление, а покупка
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, высказался о возможном продлении игрока с клубом.
Фото: "Матч ТВ"