"Мой период в "Краснодаре" был долгий и хороший. Надеюсь, что смогу вернуться в клуб в другом статусе. А в футбол я там наигрался. Если получится принести пользу, то я буду рад. Базируюсь я в Краснодаре, столько времени там провёл. Там тормознулся. Будет здорово, я стану полезен команде в другом статусе", - заявил Мартынович.
36-летний центральный защитник Александр Мартынович перебрался из казанского "Рубина" в казахстанский "Кайрат" на правах свободного агента в летнее трансферное окно. До перехода в клуб из столицы Татарстана летом 2022-го года Мартынович на протяжении 12-ти лет выступал в составе "Краснодара".
Кроме того, на счету Александра Мартыновича 75 матчей в составе национальной сборной Белоруссии. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 250 тысяч евро.
Источник: LegalBet
Мартынович: надеюсь, что смогу вернуться в "Краснодар" в другом статусе. А в футбол я там наигрался
Белорусский защитник Александр Мартынович, перебравшийся из "Рубина" в "Кайрат", выразил желание в будущем вернуться в Россию.
Фото: официальный сайт "Краснодара"