"Раз "Зенит" делает такие приобретения, значит, там допускают, что кто-то уйдет в межсезонье. Иностранцы со временем тоже покинут клуб. Поэтому они начали готовить новую команду с акцентом на российских игроков. Ужесточение лимита? У нас все может быть. Заодно и к этому подготовятся", - заявил Тарханов.
"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона 2023/24. Данное чемпионство стало для команды Сергея Семака шестым подряд. В летнее трансферное окно состав команды уже пополнили четыре футболиста. Все четверо - россияне. У вылетевшей из РПЛ "Балтики" был приобретен голкипер Евгений Латышонок (300 тысяч евро), у "Крыльев Советов" - защитник Юрий Горшков (1.26 миллионов).
Воспитанник "Краснодара" и серебряный призер прошлого сезона в составе "горожан" Сергей Волков присоединится к сине-бело-голубым за 5 миллионов евро. За трансфер лучшего ассистента прошлого сезона Максима Глушенкова московскому "Локомотиву" было заплачено 6.3 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов - о трансферах "Зенита": готовятся к ужесточению лимита. У нас в футболе всё может быть
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал работу "Зенита" на трансферном рынке перед стартом нового сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"