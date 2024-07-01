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Стала известная сумма, за которую Кордоба может перейти из "Краснодара" в "Зенит"

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба может отправиться в Санкт-Петербург за 12 миллионов евро.
Фото: Чемпионат.com
По информации источника, форвард "Краснодара" Джон Кордоба может перейти в "Зенит" за 12 миллионов евро. Сообщается, что стороны ведут переговоры по трансферу игрока. Отмечается, что сам нападающий готов перейти в команду Сергея Семака.

В минувшем сезоне колумбиец, контракт которого истекает через год, сыграл за краснодарцев 32 матча, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. В мае Кордобе исполнился 31 год.

Источник: "РБ Спорт"

Джон Кордоба Краснодар Зенит Российские трансферы
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