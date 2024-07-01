Как утверждает источник, московское "Динамо" было заинтересовано в бывшем центральном защитнике "Спартака" Георгие Джикии. Сообщается, что игрок отказался обсуждать какие-либо условия, так как команды являются принципиальными соперниками.
30-летний российский футболист играл за красно-белых с января 2017 года. Этим летом у него истек срок контракта, который не был продлен, и капитан "Спартака" покинул клуб свободным агентом.
Источник: Metaratings
Metaratings: Джикия отказался от перехода в "Динамо" из-за нежелания играть за принципиального соперника "Спартака"
Фото: "Матч ТВ"