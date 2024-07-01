Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Франция
19:00
БельгияНе начат
Португалия
22:00
СловенияНе начат

Metaratings: Джикия отказался от перехода в "Динамо" из-за нежелания играть за принципиального соперника "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-капитан "Спартака" Георгий Джикия отказал "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
Как утверждает источник, московское "Динамо" было заинтересовано в бывшем центральном защитнике "Спартака" Георгие Джикии. Сообщается, что игрок отказался обсуждать какие-либо условия, так как команды являются принципиальными соперниками.

30-летний российский футболист играл за красно-белых с января 2017 года. Этим летом у него истек срок контракта, который не был продлен, и капитан "Спартака" покинул клуб свободным агентом.

Источник: Metaratings

Георгий Джикия Спартак Динамо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится