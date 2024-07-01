- Мы хотели сохранить Миранчука в составе. Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведённые воспитанником в "Локомотиве", клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял, - передаёт слова Леонченко Matchtv.ru.
1 июля было официально объявлено, что 28-летний атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" в связи с истечением срока действия контракта. Ранее агент Миранчука-младшего Вадим Шпинёв заявлял, что продление футболистом действовавшего контракта возможно только в случае замены руководства "железнодорожников" в лице генерального директора Владимира Леонченко.
Гендиректор Леонченко: "Локомотив" сделал Миранчуку максимально возможное предложение по новому контракту
Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко прокомментировал уход из клуба атакующего хавбека сборной России Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"