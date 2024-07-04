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Голкипер "Динамо" Андрей Лунёв заявил, что команда намерена стать чемпионом России в следующем сезоне

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Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунёв высказался о целях команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Динамо"
"Моментов особо не было, поэтому сказать по дебюту особо нечего. Думаю, самое главное, что болельщикам понравилось, футболисты получили необходимую игровую практику. В новом сезоне буду помогать команде, чем могу, добиваться высших целей. А высшая цель у нас - чемпионство", - цитирует Лунёва "РИА Новости".

Вчера, 3-го июня, московское "Динамо" потерпело поражение от сербского "Партизана" в товарищеском матче (0:0, 2:4 - пен.). Андрей Лунёв перешёл в команду на правах свободного агента в летнее трансферное окно, в прошлом сезоне голкипер выступал за азербайджанский "Карабах".

По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, бело-голубые отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко. В заключительном туре "Динамо" проиграло на выезде "Краснодару" со счётом 0:1. В первом туре сезона-2024/2025 бело-голубые примут на своём поле воронежский "Факел".

Динамо Андрей Лунев
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