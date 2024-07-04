- Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведём товарищеский матч между национальными футбольными командами, - передаёт слова Ярахмедова ТАСС.
С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров со стороны УЕФА и ФИФА по политическим причинам. В 2024 году подопечные Валерия Карпина в Москве крупно обыграли Сербию (4:0) и с таким же счётом победили на выезде национальную команду Белоруссии. Сборная Замбии находится на 86 месте в текущем рейтинге ФИФА.
Сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Замбии
Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о договорённости по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Замбии.
Фото: РФС