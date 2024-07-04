Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Нижний Новгород
19:00
Арсенал ТиватНе начат
ЦСКА
19:30
ОФК БелградНе начат

Сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Замбии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о договорённости по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Замбии.
Фото: РФС
- Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведём товарищеский матч между национальными футбольными командами, - передаёт слова Ярахмедова ТАСС.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров со стороны УЕФА и ФИФА по политическим причинам. В 2024 году подопечные Валерия Карпина в Москве крупно обыграли Сербию (4:0) и с таким же счётом победили на выезде национальную команду Белоруссии. Сборная Замбии находится на 86 месте в текущем рейтинге ФИФА.

Сборная России Сборная Замбии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится