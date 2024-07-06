По информации источника, московский "Спартак" согласовал четырёхлетний контракт с полузащитником "Ривер Плейта" Эсекьелем Барко. Игрок уже вылетел в Москву - сделка будет закрыта на следующей неделе.
В 2024 году Эсекьель Барко провёл за "Ривер Плейт" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счёт 2 забитых мяча и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в девять миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" может подписать полузащитника турецкого "Галатасарая" Керема Актюркоглу, однако сам игрок хочет переехать в европейский клуб. По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 30-ти встречах.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Спартак" согласовал контракт на четыре года с полузащитником "Ривер Плейта" Эсекьелем Барко
Московский "Спартак" согласовал контракт с полузащитником Эсекьелем Барко.
Фото: GETTY IMAGES