"По "Динамо" я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло. Со "Спартаком" общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас", - цитирует Латышонка "Чемпионат".
Напомним, что в летнее трансферное окно петербургский "Зенит" активировал опцию выкупа голкипера Евгения Латышонка за 300 тысяч евро. В завершившемся сезоне голкипер провёл за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 34 встречи, пропустил суммарно 44 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в восьми встречах. Рыночная цена вратаря, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллионов евро. Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Московское "Динамо" этим летом подписало на правах свободного агента голкипера Андрея Лунёва, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанский "Карабах". Напомним, что команда Сергея Семака по итогам сезона-2023/2024 стала чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевала Кубок страны.
Латышонок: "Спартак" предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас
Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок рассказал, что помимо петербургского клуба им интересовались ещё несколько команд.
Фото: ФК "Зенит"