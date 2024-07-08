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Семак поставил Тюкавина выше зенитовца Педро в пятёрке лучших молодых футболистов РПЛ

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал пять лучших молодых футболистов прошлого сезона Российской Премьер-Лиги, поставив на первое место Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Зенит"
Сергей Семак поставил на первое место 22-летнего российского форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. В прошлом сезоне россиянин вошел в тройку лучших бомбардиров, забив 15 голов в РПЛ. На второй позиции у тренера "Зенита" оказался нападающий самарских "Крыльев Советов" Никита Салтыков, на третьей - 19-летний бразильский вингер сине-бело-голубых Педро.

На четвертое место в списке лучших молодых футболистов Семак поставил хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, а на пятое - атакующего полузащитника Данила Козлов, который прошлый сезон провел в калининградкой "Балтике".

Источник: "Чемпионат"

Сергей Семак Зенит Педро Константин Тюкавин
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