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Валерий Овчинников: если замбийцы выиграют у сборной России, что делать будем?

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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о планируемом товарищеском матче сборной России с национальной командой Замбии.
Фото: РФС
"Уровень Замбии? А если замбийцы выиграют у нашей сборной, что делать будем? Любой матч, который проведет сборная России, будет интересен зрителю. Сейчас нет слабых соперников", - сказал Овчинников.

Ранее осол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о договорённости по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Замбии. Встречу планируется организовать в сентябре-октябре. Отметим, что замбийцы в мировом рейтинге ФИФА занимают 90-е место, российская команда располагается на 30-й строчке. Напомним, УЕФА и ФИФА в начале 2022 года отстранили сборную России от официальных матчей, поэтому команда Валерия Карпина может участвовать только в товарищеских встречах.

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Овчинников Сборная России Сборная Замбии
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