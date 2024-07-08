"Уровень Замбии? А если замбийцы выиграют у нашей сборной, что делать будем? Любой матч, который проведет сборная России, будет интересен зрителю. Сейчас нет слабых соперников", - сказал Овчинников.
Ранее осол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о договорённости по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Замбии. Встречу планируется организовать в сентябре-октябре. Отметим, что замбийцы в мировом рейтинге ФИФА занимают 90-е место, российская команда располагается на 30-й строчке. Напомним, УЕФА и ФИФА в начале 2022 года отстранили сборную России от официальных матчей, поэтому команда Валерия Карпина может участвовать только в товарищеских встречах.
Источник: "Матч ТВ"
Валерий Овчинников: если замбийцы выиграют у сборной России, что делать будем?
Российский тренер Валерий Овчинников высказался о планируемом товарищеском матче сборной России с национальной командой Замбии.
Фото: РФС