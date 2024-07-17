"Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки. В командах статусом ниже они могут играть. Но все зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Артём Дзюба и Георгий Джикия на данный момент являются свободными агентами. В это межсезонье у них истекли сроки контрактов с "Локомотивом" и со "Спартаком", соответственно. Интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 2 млн евро, а рыночную стоимость Джикии - в 3,5 млн евро.
Аршавин считает, что будущее выступление Джикии и Дзюбы в РПЛ зависит от денег
Бывший футболист "Зенита" и сборной России прокомментировал будущее выступление свободных агентов Георгии Джикии и Артёмы Дзюбы в РПЛ.
Фото: "СЭ"