"Закономерный результат, в Грозном всем командам играть тяжело. Ничья - не самый плохой результат для нас", - цитирует Смолова "Матч ТВ".
Вчера, 21-го июля, "Краснодар" сыграл вничью на выезде с грозненским "Ахматом" (1:1). Забитыми мячами отметились: Никита Кривцов и Владислав Камилов. Напомним, что Фёдор Смолов перешёл в "Краснодар" из московского "Динамо" этим летом на правах свободного агента. Форвард отметился забитым мячом в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита" (2:4), а во вчерашней встрече отдал результативную передачу.
Смолов: ничья с "Ахматом" - не самый плохой результат для нас
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался о ничьей с "Ахматом" в 1-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"