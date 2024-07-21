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Смолов: ничья с "Ахматом" - не самый плохой результат для нас

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался о ничьей с "Ахматом" в 1-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Закономерный результат, в Грозном всем командам играть тяжело. Ничья - не самый плохой результат для нас", - цитирует Смолова "Матч ТВ".

Вчера, 21-го июля, "Краснодар" сыграл вничью на выезде с грозненским "Ахматом" (1:1). Забитыми мячами отметились: Никита Кривцов и Владислав Камилов. Напомним, что Фёдор Смолов перешёл в "Краснодар" из московского "Динамо" этим летом на правах свободного агента. Форвард отметился забитым мячом в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита" (2:4), а во вчерашней встрече отдал результативную передачу.

Краснодар Федор Смолов Ахмат
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