Об этом сообщил телеграм-канал "Мутко против". В то же время журналист Иван Карпов утверждает, что данный инсайд является фейковым.
Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Зенит" ведут переговоры по поводу перехода 27-летнего нападающего в состав сине-бело-голубых. Появлялась информация, что сумма компенсации может составить 12 млн евро, а зарплата футболиста - 2,5 млн евро.
Источник: тренер "Спартака" Станкович объявил команде об уходе Соболева в "Зенит"
По информации СМИ, главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович объявил команде об уходе Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: "Чемпионат"