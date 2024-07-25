"У меня всегда есть главная цель - быть чемпионом. Хочу как можно скорее им стать со "Спартаком". Это самое важно", - рассказал Барко в первом после перехода интервью, его слова привела пресс-службе клуба.
В этот четверг московский "Спартак" объявил о трансфере и официально презентовал 25-летнего аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из "Ривер Плейта". В прошлом сезоне аргентинец принял участие в 28 матчах, забил два гола и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Эсекьель Барко: хочу как можно скорее стать чемпионом со "Спартаком"
Новый атакующий полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко рассказал, каких успехов хотел бы добиться в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"