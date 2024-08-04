- Судью надо проверять. Мне показалось, что арбитр убил "Динамо" в матче с "Пари НН". Не понимаю такое судейство. Бобровский просто уничтожил нашу команду. "Динамо" должно было победить 3:0, а вместо этого мы проиграли 0:1... Вся страна видела это судейство. Это невозможно!
Сегодня, 4 августа, состоялся матч третьего тура российской Премьер-лиги между махачкалинским "Динамо" и "Пани НН". Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победный мяч забил полузащитник Николай Калинский, реализовав пенальти на 82-й минуте игры. Напомним, хозяева поля играли в меньшинстве с 60-й минуты после того, как главный арбитр Ян Бобровский удалил с поля защитника Муталипа Алибекова.
Отметим, что это поражение стало для "Динамо" из Махачкалы первым в текущем сезоне РПЛ. Ранее команда дважды играла вничью.
Источник: Sport24
Газизов: главный арбитр просто уничтожил "Динамо" в матче с "Пари НН". Вся страна видела это судейство
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов жестко высказался о работе главного судьи матча 3-го тура РПЛ с "Пари НН" (0:1).
Фото: ФК "Уфа"