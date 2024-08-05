- Поскольку Газизов является генеральным директором клуба и не заявлен для участия в соревновании, он не входит в юрисдикцию КДК, - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
Матч 3 тура Российской премьер-лиги "Динамо" Махачкала - "Пари НН" завершился победой гостей со счётом 1:0, единственный гол был забит волжанами на 82-й минуте с 11-метрового удара, при этом хозяева поля с 60-й минуты играли в численном меньшинстве. После игры генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов раскритиковал работу судейской бригады Яна Бобровского.
Газизов: главный арбитр просто уничтожил "Динамо" в матче с "Пари НН". Вся страна видела это судейство
Григорьянц объяснил, почему КДК РФС не станет рассматривать слова Газизова о судьях матча "Динамо" Мх - "Пари НН"
Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал критические слова о судьях со стороны генерального директора махачкалинского "Динамо" Шамиля Газизова.
Фото: РПЛ