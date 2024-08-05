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Президент РПЛ Алаев: судейство в игре "Динамо" Махачкала и "Пари НН" худшее за весь календарный год. Это безобразие

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Глава РПЛ Александр Алаев оценил судейство в матче 3-го тура чемпионата России между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН" (0:1).
Фото: Чемпионат.com
- Не знаю, худший ли это был матч по судейству за последние годы. В этом сезоне — точно. Возможно, за весь календарный год. Это мое мнение. Я должен был сейчас говорить, что ЭСК оценит и так далее. Но не могу. Это безобразие.

Напомним, вчера, 4 августа прошел матч третьего тура РПЛ, в котором махачкалинское "Динамо" принимало на своем поле "Пари НН". Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Встреча на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит на 82-й минуте благодаря точному удару с 11-метровой отметки хавбека Николая Калинского.

Источник: "Чемпионат"

Александр Алаев Динамо Мх Нижний Новгород
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