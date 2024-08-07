"Качество судейства в матче нас не устроило. Арбитр и VAR не будут получать назначения на ближайшие матчи. Это тот редкий случай, когда VAR не помог арбитру, а наоборот помешал. Первое вмешательство VAR, которое ЭСК посчитал ошибочным, задало ход всему матчу и Бобровский во втором вмешательстве не решился остаться при своем первоначальном мнении, хотя следовало это сделать", - сказал Каманцев.
Встреча "Динамо Махачкала" и Пари НН" проходила в Каспийске на стадионе "Анжи Арена". Главным арбитром на этом матче работал Ян Бобровский, на VAR ему помогали Рафаэль Шафеев и Алексей Амелин. Рефери на 60-й минуте показал красную карточку защитнику хозяев Муталипу Алибекову, а на 81-й минуте назначил одиннадцатиметровый в ворота махачкалинской команды. Пенальти реализовал полузащитник "Пари" Николай Калинский, игра завершилась победой гостей со счетом 0:1. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что Ян Бобровский уничтожил его команду, раскритиковал судейство.
Источник: Sport24
Каманцев - о судействе в матче "Динамо Мх" - "Пари НН": редкий случай, когда VAR не помог арбитру, а наоборот помешал
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал работу судейской бригады в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН" (0:1).
Фото: РФС