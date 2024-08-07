"Качество судейства в матче нас не устроило. Арбитр и VAR не будут получать назначения на ближайшие матчи", - заявил Каманцев.
Встреча между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН" состоялась в Каспийске на стадионе "Анжи Арена". Главным арбитром назначили Яна Бобровского, на VAR работали Рафаэль Шафеев и Алексей Амелин. После игры работа судей подверглась критике, генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что Ян Бобровский уничтожил его команду.
На 60-й минуте Бобровский удалил с поля защитника хозяев Муталипа Алибекова. Махачкалинцы оставшиеся время играли в меньшинстве, на 81-й минуте рефери назначил пенальти в их ворота. К точке подошел Николай Калинский и реализовал одиннадцатиметровый, добыв победу своей команде.
Источник: Sport24
Каманцев: арбитр матча "Динамо Махачкала" - "Пари НН" Ян Бобровский временно отстранен
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о санкциях в отношении главного арбитра матча 3-го тура РПЛ между "Динамо Махачкала" и "Пари НН" Яна Бобровского.
Фото: РИА Новости