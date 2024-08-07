"Отстранить этих судей на какое-то время — хорошее решение. Такого уровня непрофессионалы не должны вообще судить российский футбол. Мы рады, что нас услышали, а дальше пусть разбираются компетентные органы, почему так происходит", - приводит слова Газизова "СЭ".
Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что судьи Ян Бобровский и Рафаэль Шафеев, которые обслуживали матч 3-го тура между махачкалинским "Динамо" и нижегородским "Пари НН", в ближайшее время не будут работать. Игра завершилась минимальной победой гостей. Единственный гол был забит с пенальти, назначенного на 81-й минуте. Также в середине второго тайма красная карточка была показана защитнику бело-голубых Муталипу Алибекову.
Газизов - об отстранении судей матча "Динамо" - "Пари НН": такие непрофессионалы вообще не должны судить
Генеральный директор "Динамо" (Махачкала) Шамиль Газизов отреагировал на временное отстранение судей Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева.
Фото: ФК "Уфа"