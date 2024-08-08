"Болельщики "Спартака" скандировали "Зенит" - позор российского футбола". Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей", - сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Нарушение случилось на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов" (3:0). Ранее за такую же кричалку в первом туре чемпионата КДК РФС штрафовал московский "Локомотив" и всё тот же "Спартак".
Красно-белые после трех сыгранных туров идут на пятом месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. Подопечные Деяна Станковича одержали две победы подряд против "Крыльев" (3:0) и подмосковных "Химок" (3:1), в 4-м туре спартаковцы примут на своем поле грозненский "Ахмат"
Источник: ТАСС
КДК оштрафовал "Спартак" за кричалку болельщиков "Зенит - позор российского футбола"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" за скандирование болельщиками кричалки "Зенит - позор российского футбола".
Фото: ФК "Спартак"